مورايس وطاقمه المساعد يصلون الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن وصول المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

خوسيه مورايس يصل الرياض:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول خوسيه مورايس وطاقمه الفني المساعد إلى الرياض، مساء الأحد، بعد التعاقد معه رسميًّا لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم.

وكانت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قد أنهت التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس لقيادة الفريق الأول خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الذي عانى الزعيم معه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال هذا الموسم:

ونجح الهلال في إنهاء مشواره بمرحلة المجموعات في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي المتصدر، ليتأهلا إلى الدور التالي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثاني.

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