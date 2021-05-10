مورايس يقود مران الهلال بمشاركة الدوسري

المواطن - مروة نبيل

قاد المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمرة الأولى، مساء الأحد، استعدادًا لمباراة الباطن المقبلة.

مورايس والدوسري في مران الهلال:

وعاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريباتهم الجماعية، بعد حصولهم على راحة، السبت، وأدى المشاركة بصفة أساسية في مباراة الشباب مرانًا استرجاعيًّا، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًّا.

وتخلل مران بقية اللاعبين بقيادة مورايس تدريبات فنية متنوعة ومناورة على جزء من مساحة الملعب، بمشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

على الجانب الآخر، لم يشارك حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حبيب الوطيان، في التدريبات الجماعية، بسبب وفاة عمه، وقد قدمت إدارة النادي تعازيها للاعب.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

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