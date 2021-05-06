مورينيو يبدأ مهمته في روما

المواطن - مروة نبيل

يستعد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لبدء مهمته مع فريق روما الإيطالي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد الإعلان عن التعاقد معه رسميًا.

مورينيو يبدأ مهام عمله

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، إلى أن مورينيو بدأ في التخطيط لتعزيز قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بعناصر جديدة، لمقارعة كبار الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

ولفتت إلى رغبة المدرب البرتغالي في الحصول على توقيع النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب وسط فريق لايبزيج الألماني، بعدما حاول جلبه في وقت سابق إلى فريقه السابق توتنهام هوتسبير.

ويبدو أن مهمة روما الإيطالي ستكون سهلة، نظرًا لتبقي عام واحد فقط على انتهاء عقد الدولي النمساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج، الذي قد يضطر لبيعه من أجل تفادي رحيله مجانًا في صيف 2022.

كما يرغب مورينيو في التعاقد مع إيريك داير وبيير إيميل هويبيرج، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام إلى ملعب “الأولمبيكو”، خاصة وأنهما كانا أحد العناصر الأساسية في تشكيلة السبيرز تحت قيادته.

روما هذا الموسم

وكانت إدارة نادي روما قد أعلنت مؤخرًا عن إقالة باولو فونسيكا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، عقب النتائج السيئة التي حققها تحت قيادته، قبل أن تعلن بالأمس عن التعاقد مع مورينيو رسميًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 55 نقطة، وتلقى هزيمة ثقيلة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 6/2 ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

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