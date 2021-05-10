موسى ماريجا هلاليًّا رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن تعاقده رسميًّا مع مهاجم بورتو البرتغالي، المالي موسى ماريجا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يضم موسى ماريجا:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله التعاقد مع موسى ماريجا واكتفى بالتعليق قائلًا: “في 2021.. الوجهة المملكة العربية السعودية”.

وظهر موسى ماريجا في الفيديو، وقال: “في عام 1991.. مدينة ليز أوليس الفرنسية تشهد صرختي الأولى، قارة آسيا تتوج الهلال بأول ألقابه الآسيوية، قصتان يدونهما التاريخ، عنوانيهما الحصول أهم من الوصول”.

وتابع مهاجم بورتو حديثه قائلًا: “صفحاتهما الرغبة والقوة، حروفهما الذهب والإنجاز، قصتان استمرتا في الإبهار، تشابهتا في 2020، حين توج الهلال بالثلاثية في السعودية، وأنا حققت الثلاثية في البرتغال”.

واختتم موسى ماريجا تصريحاته في الفيديو قائلًا: “واليوم في عام 2021 وجهتي المقبلة إلى المملكة العربية السعودية حيث الهلال لتندمج لقصتين معًا، يجمعنا الشغف لمواصلة المجد.. أراكم في الرياض”.

ودخل ماريجا صاحب الـ30 عامًا، الفترة الحرة في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي خلال شهر يناير الماضي، الأمر الذي يسمح له بالتوقيع لأي فريق دون الرجوع إلى ناديه.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، نجح الهلال في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 51 نقطة.

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