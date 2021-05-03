موعد الدراسة للفصل الصيفي في جامعة جازان

المواطن - واس

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل تحديث مواعيد الدراسة للفصل الصيفي للعام ١٤٤٢ هـ، إضافة لمواعيد التسجيل للمرحلة الثانية.

عدد الطلبة المسجلين

وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي أن عدد الطلبة المسجلين في المرحلة الأولى بلغ أكثر من 6000 طالب وطالبة، مضيفاً أنه سيتاح التسجيل لبقية الطلبة في المرحلة الثانية يوم الثلاثاء ٦ شوال حتى يوم السبت ١٠ شوال من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

بداية الفصل الصيفي

وأشار إلى أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد ١١ شوال ١٤٤٢ هـ وسينتهي الفصل في ٥ ذي الحجة، مضيفا أنه سيُسمح بتسجيل 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و10 ساعات لغير الخريجين، وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقرات الجامعة.

شارك الخبر







شارك الخبر