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موعد عودة فان دايك لـ ليفربول
عانى من إصابة قطع بالرباط الصليبي

موعد عودة فان دايك لـ ليفربول

2021/05/13
الساعة 10:43 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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موعد عودة فان دايك لـ ليفربول فان دايك مدافع ليفربول
المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة المدافع الهولندي فيرجل فان دايك لمباريات الفريق.

وكان فان دايك أُصيب بقطع بالرباط الصليبي خلال مباراة بين الريدز وإيفرتون في الدوري الإنجليزي في أكتوبر الماضي.

مدافع ليفربول سيعود في يوليو:

وأكد كلوب بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد، أنه سيكون من الصعب على فان دايك المشارك مع منتخب هولندا في كأس أمم أوروبا في يونيو المقبل، مضيفًا أن عودته لـ الريدز ستكون في فترة التحضيرات الصيفية للموسم الجديد في بداية يوليو.

موعد مباراة اليونايتد والريدز:

وفي سياق آخر، يستعد عشاق الكرة الإنجليزية اليوم الخميس لـ متابعة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكان من المقرر انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الثاني من مايو الحالي ولكنها أُجلت، بسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد يومها، حيث طالبوا برحيل مُلاك النادي للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن يُعلن النادي انسحابه من هذه البطولة.

وستُقام المباراة في تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الخميس على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ34 بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.


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