موعد قمة الشباب والهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الكرة السعودية، قمة الشباب والهلال التي تنطلق غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستنطلق مباراة الليث ضد الأزرق في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل نادي الشباب.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الهلال واصل استعداداته أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق الشباب.

هيون سو قد يغيب عن الهلال ضد الشباب:

وقد يغيب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن مباراة الليث بسبب الإصابة حيث تواجد مساء أمس في مقر عيادة النادي، كما من الممكن عودة سالم الدوسري للمشاركة مع الهلال ضد الشباب، بعد أن شارك في تدريبات لياقية.

البلطان يُحفز الشبابيين:

وبوقت سابق، حرص خالد البلطان رئيس نادي الشباب، على الاجتماع بلاعبي الفريق الكروي الأول وذلك من أجل تحفيزهم للفوز على الهلال غدًا في الدوري والصعود لـ صدارة دوري المحترفين.

ويتواجد الهلال في صدارة الدوري برصيد 48 نقطة وهو نفس رصيد الشباب صاحب المركز الثاني، لكن الهلال متفوق بفارق الأهداف الإجمالي عن نادي الشباب.

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