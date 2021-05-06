موعد مباراة التعاون ضد الأهلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بـ الأهلي مباراة قوية ضد نادي التعاون، ضمن مباريات الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الجمعة.

وستكون مباراة الغد، هي أول مباراة محلية للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب مع الأهلي، حيث تولى المهمة مؤخرًا خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش.

وستنطلق مباراة التعاون ضد الأهلي في تمام الساعة العاشرة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

التعاون يسعى للفوز بعد رباعية الفتح:

وسيسعى التعاون إلى تحقيق الفوز، وذلك بعد خسارته ضد الفتح برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الـ28 والمقدمة للفريقين من الدوري بسبب مشاركة التعاون في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما الأهلي فسيسعى لـ كسر سلسلة الهزائم المتتالية دوريًّا، بالفوز على التعاون، حيث قبل مواجهة سكري القصيم، خسر الراقي ست مباريات متتالية بـ الدوري السعودي للمحترفين كان آخرها ضد نادي الرائد.

وكان التعاون هزم الأهلي بثلاثية دون رد، وذلك في الدور الأول من الدوري بالموسم الحالي.

الأهلي يودع دوري أبطال آسيا:

يذكر أن الأهلي كان ودع دوري أبطال آسيا 2021، بعد تعادله مع نادي الدحيل القطري.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 41 نقطة، أما الأهلي فيتواجد بالمركز التاسع برصيد 35 نقطة.

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