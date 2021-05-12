موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية غدًا الخميس، مباراة مان يونايتد ضد ليفربول التي تنطلق في الدوري الإنجليزي بعد أن تم تأجيلها لمدة 11 يومًا.

وكان من المقرر انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الثاني من مايو الحالي ولكنها أُجلت، بسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد يومها، حيث طالبوا برحيل مُلاك النادي للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن يُعلن النادي انسحابه من هذه البطولة.

توقيت مباراة مان يونايتد ضد ليفربول

وستنطلق مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، في تمام العاشرة والربع من مساء الغد الخميس على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ34 بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

خسارة مفاجئة لليونايتد أمام ليستر سيتي

ويسعى فريق مانشستر يونايتد للفوز غدًا على ليفربول، لضمان الاحتفاظ بالمركز الثاني، وذلك بعد خسارته المفاجئة التي تعرض لها أمس الثلاثاء ضد فريق ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف، حيث أُقيمت المباراة على أولد ترافورد، وسجل لليونايتد اللاعب ماسون جرينوود، بينما سجل لـ ليستر سيتي كل من لوك توماس وكاجلار سويونكو.

وقبل انطلاق المباراة، يتواجد فريق مانشستر يونايتد بالمركز الثاني برصيد 70 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن البطل مانشستر سيتي، أما نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، فيحتل حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة.

ويُقام يوم غد، كذلك مباراة إيفرتون وأستون فيلا في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

شارك الخبر







شارك الخبر