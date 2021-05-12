موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ36، وسط منافسة قوية على الصدارة والتقدم في الترتيب.

مباريات الدوري الإسباني اليوم

وتنطلق مباريات الدوري الإسباني اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ضد نظيره فالنسيا عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، والمقرر إقامتها على استاد “رامون سانشيز بيزخوان”.

وتُقام مباراتان عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب هويسكا مع أتلتيك بلباو على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، فيما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو نظيره خيتافي على ملعب “بالايدوس”.

وتُختتم مباريات الدوري الإسباني اليوم، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره ريال سوسيداد عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، التي ستُقام على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

برشلونة يتعادل ويمنح أتلتيكو هدية

وقبل مباريات الدوري الإسباني اليوم، تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وتعادل ضد نظيره ليفانتي بالأمس بنتيجة 3/3، ليمنح أتلتيكو مدريد فرصة الانفراد بالصدارة وزيادة الفارق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل مباراة اليوم.

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