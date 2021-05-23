موعد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الأحد مباريات جولة الحسم ” الجولة الـ38″ والأخيرة في الدوري الفرنسي لـ موسم 2020/2021.

مباريات الأحد في الدوري الفرنسي

وتُقام مباريات ” لانس ضد موناكو، ليون ضد نيس، نانت ضد مونبيليه، رين ضد نيم أوليمبيك، ستراسبورج ضد لوريان، ميتز، أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، سانت إيتيان ضد ديجون، ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان، ستاد ريمس ضد بوردو، أنجيه ضد ليل”.

وتنطلق جميع المباريات الـ10 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وستحسم جولة اليوم من مباريات الدوري الفرنسي، الهابط الثالث لـ دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد تأكد هبوط كل من ديجون ونيم أوليمبيك.

جولة مثيرة وحاسمة بين ليل وسان جيرمان

كذلك ستحسم الجولة أيضًا الفائز باللقب، حيث يتنافس كل من ليل وباريس سان جيرمان على اللقب، كون ليل متصدرًا حاليًا برصيد 80 نقطة، أما باريس سان جيرمان فيتواجد بالمركز الثاني برصيد 79 نقطة.

وفي سياق آخر، كانت تقارير صحفية ذكرت أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان سيغادر فريق العاصمة الفرنسي للانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني بدءًا من الموسم المقبل.

ويأتي ذلك رغبة من مبابي في الانتقال لفريق ينافس على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد توديع باريس سان جيرمان للبطولة من دور نصف النهائي على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان باريس سان جيرمان تُوج بـ الدوري الفرنسي بعد إلغاء موسم 2019/2020 كونه المتصدر، حيث تم الاتفاق على إلغاء الموسم بسبب جائحة كورونا.

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