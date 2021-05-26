موعد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، موعد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وحدد “كاف”، يوم 18 يونيو المقبل موعدًا لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري، وهو نفس موعد مواجهة الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ولفت “كاف” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي ستُقام في تونس، على أن تكون مواجهة الإياب في مصر يوم 25، وسيستضيف الوداد فريق كايزر تشيفز، وتُقام مباراة الإياب في الموعد ذاته في جنوب إفريقيا.

كيف تأهلت الفرق إلى نصف النهائي

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، بعد فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3/1 بمجموع المباراتين، فيما صعد الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، بعد خسارته ذهابًا بهدفين نظيفين أمام شباب بلوزداد، وفوزه إيابًا بالنتيجة ذاتها.

على الجانب الآخر، صعد الوداد البيضاوي بعد فوزه على مولودية الجزائر بنتيجة 2/1 بمجموع المباراتين، فيما وصل كايرز تشيفز بعد الإطاحة بفريق سيمبا التنزاني بنتيجة 4/3 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

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