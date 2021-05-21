ميتريتا يطلب فسخ عقده مع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتا لاعب الفريق الكروي الأول في الأهلي على وشك الرحيل عن الراقي بالفترة المقبلة.

ميتريتا مُصر على مغادرة الأهلي

وذكر الإعلامي وليد سعيد المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب ميتريا طلب فسخ العقد مع الراقي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بالفترة الأخيرة.

وكان ميتريتا خاض، مباراة الأهلي والهلال أول أمس الأربعاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر الراقي بخماسية لهدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الملز في الرياض.

موعد المباراة المقبلة لـ الراقي دوريًا

يذكر أن الراقي، سيواجه نادي أبها بالجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” يوم الثلاثاء المقبل، حيث يسعى أبناء المدرب الروماني ريجيكامب للفوز من أجل إنها ء الموسم في مركز جيد بـ جدول الترتيب.

وسبق للاعب الصربي فيجسا أن هدد بالرحيل عن الراقي، وفسخ العقد بسبب المستحقات المالية المتأخرة، لكن إدارة الرئيس السابق عبدالإله مؤمنة تعهدت بالتدخل وحل المشكلة.

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