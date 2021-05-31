ميرفت أمين تتجاهل أزمة صديقتها دلال عبد العزيز

المواطن - متابعة

“مثلث الصديقات” هكذا أطلق الجمهور المصري اللقب على كل من الصديقات الثلاث الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، لترابطهن الشديد وظهورهن الدائم جنبًا إلى جنب بكافة المناسبات.

دلال عبد العزيز تواجه كورونا منفردة:

ولكن سرعان ما سيطرت حالة من الاستياء طرحها الموقف الغامض للفنانة المصرية ميرفت أمين تجاه الأزمة الصحية التي تمر بها صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز، مما أثار تكهنات وأسئلة عدة من قبل محبي الفنانتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد متابعو الفنانة ميرفت أمين من الجمهور، تداول تصريحات سابقة للفنانة أكدت خلالها أن صديقتيها الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة الراحلة رجاء الجداوي هما سبب خروجها من الأزمة النفسية التي لاحقتها عقب وفاة والدتها مؤخرًا، مستنكرين غيابها الملحوظ تجاه أزمة صديقتها الراهنة التي ألزمتها الفراش لعدة أسابيع داخل المستشفى.

هالة صدقي تضع ميرفت أمين في مأزق:

ووجه متابعو الفنانة ميرفت أمين مقارنة صريحة لدورها الغائب والغامض تجاه أزمة صديقتها بالتزامن مع الموقف الذي قامت به الفنانة هالة صدقي بداية من مواساتها لبنات الفنانة دلال عبد العزيز بجنازة والدهم الفنان الراحل سمير غانم مرورًا باعتذارها عن حضور حفل زفاف حدادًا على روح الفنان الراحل.

وفاة سمير غانم:

يأتي ذلك في الوقت الذي لازمت فيه الفنانة ميرفت أمين الصمت ولم تفصح بأي تصريح تواسي خلاله صديقتها، فضلًا عن غياب دورها الملحوظ بجنازة الفنان الراحل سمير غانم.

وعن أخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية، دلال عبد العزيز.

وقال محمد عوض تاج الدين، إن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وتعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وهي تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة.

ونقلًا عن الأطباء المتابعين لحالة الفنانة دلال عبد العزيز، فقد أصيبت دلال عبدالعزيز بفشل رئوي، وتوضع الآن على جهاز تنفس صناعي بعدما انخفض معدل الأكسجين بنسبة 20%، بحسب ما جاء بصحيفة صدى البلد المصرية.

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