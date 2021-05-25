ميزات استثنائية في تحديث آندرويد 12 المقبل

المواطن- متابعة

قالت تقارير صحفية إن تحديث نظام تشغيل آندرويد 12 المرتقب من شركة غوغل الأمريكية، سيحمل مميزات استثنائية وتقنيات جديدة.

مميزات آندرويد 12

ومن المتوقع أن يتم إطلاق آندرويد 12 في وقت لاحق من عام 2021 الجاري، والذي يتضمن إعادة تصميم كبيرة، والعديد من ترقيات الخصوصية، وجاءت أبرز مميزاته كالتالي، بحسب مجلة بوبيولار ساينس العلمية المتخصصة.

1- تصميم ذكي جديد

تضمنت أبرز فئات التصميم الذكي الجديد لنظام التشغيل الجديد: ساعة جديدة ضخمة على شاشة القفل، تصميم شامل جديد مدعوم بالذكاء الصناعي، الأزرار وعناصر التحكم والإشعارات على شكل فقاعات كبيرة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن شريط التحكم بالصوت سيكون أكبر حجمًا، ويستخدم أندرويد 12 الجديد نظام تحليل الألوان لمنح المستخدم إحساسًا بالاستمرارية البصرية.

2- زر الطاقة يستدعي مساعد غوغل

هذه التقنية موجودة بالفعل في آبل، حيث يمكن للمستخدم استدعاء سيري من خلال زر الطاقة على هواتف آيفون، والآن يمكن لمستخدمي آندرويد تفعيل تشغيل مساعد غوغل الصوتي الذكي بنفس الطريقة.

3- رسوم أكثر سلاسة

خفضت غوغل الموارد التي تستهلكها الرسوم في عمليات النظام الأساسية، مع منح الشاشة المزيد من المرونة والسرعة.

4- تحديث نظم الخصوصية

يشمل هذا التحديث 3 نقاط مهمة وهم: طرح ميزة عدم التتبع التي لا تسمح لأي خدمة عبر الإنترنت أو تطبيق تتبع موقعك الجغرافي، وتمكين المستخدم من إيقاف أي تجاوزات من التطبيقات من دون تعطيلها.

يمكنك أيضًا إضافة لوحة معلومات أمان جديدة لمراجعة ما تنفذه التطبيقات من عمليات سرية.

5- أجهزة ستحصل على آندرويد 12 أولًا

ستحصل بعض الهواتف الذكية على التحديث الجديد قريبًا قبل باقي الهواتف الذكية حول العالم، وجاءت على النحو التالي وهذه الهواتف هي: غوغل بيكسل، وان بلس، أسوس، أوبو.

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