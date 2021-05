ميزة خارقة في سيارة تسلا رودستر الجديدة 

المواطن- متابعة

قال إيلون ماسك إن سيارة تسلا رودستر الجديدة القادمة ستتميز بميزة خارقة، حيث ستنطلق من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة، في 1.1 ثانية فقط، وذلك من خلال تقنية سبيس إكس التي توفر تسارعًا هائلًا.

وأصدر الرئيس التنفيذي هذا الإعلان على تويتر، محذرًا في الوقت نفسه أن هذا النظام ربما لن يكون جيدًا لمن يعانون من حالات طبية.

وقالت تسلا سابقًا إنه سيتم إضافة محركات الدفع إلى الجزء الخلفي من سيارة رودستر، وهو ما يجعلها جزءًا من المركبات التي تعمل بالطاقة الصاروخية مثل Bloodhound SSC وNHRA Top Fuel Dragsters.

