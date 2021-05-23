ميزة خارقة في سيارة تسلا رودستر الجديدة 

المواطن- متابعة

قال إيلون ماسك إن سيارة تسلا رودستر الجديدة القادمة ستتميز بميزة خارقة، حيث ستنطلق من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة، في 1.1 ثانية فقط، وذلك من خلال تقنية سبيس إكس التي توفر تسارعًا هائلًا.

وأصدر الرئيس التنفيذي هذا الإعلان على تويتر، محذرًا في الوقت نفسه أن هذا النظام ربما لن يكون جيدًا لمن يعانون من حالات طبية.

تقنية الطاقة الصاروخية

وقالت تسلا سابقًا إنه سيتم إضافة محركات الدفع إلى الجزء الخلفي من سيارة رودستر، وهو ما يجعلها جزءًا من المركبات التي تعمل بالطاقة الصاروخية مثل Bloodhound SSC وNHRA Top Fuel Dragsters.

Elon Musk says the new Tesla Roadster with the SpaceX package that adds rocket thrusters will go 0 to 60 in 1.1 SECONDS https://t.co/VQacOynKhp — Daily Mail Online (@MailOnline) May 22, 2021

سيارة تستطيع الطيران

وأعلن ماسك لأول مرة عن تقنية سبيس إكس في عام 2018 على تويتر، مشيرًا إلى أنها ستتضمن 10 قاذفات صاروخية صغيرة، وسيعمل النظام، وفقًا للملياردير، على تحسين تسارع السيارة والفرملة والسرعات القصوى، والتحكم حول المنعطفات، إلى جانب القدرة على الطيران.

وخلال مقابلة في فبراير على Joe Rogan Experience، قال موسك إن تسلا تتطلع إلى تطبيق التكنولوجيا لجعل السيارة تطير.

وقال: سنقوم بوضع بعض تكنولوجيا الصواريخ في سيارة تسلا رودستر الجديدة، أريدها أن تطير، وعلينا معرفة كيفية جعلها تطير دون قتل الناس.

موعد طرح سيارة تيسلا الجديدة

وأكد ماسك أن الحزمة ستكون متاحة مع تسلا رودستر الجديدة التي يمكن أن تصل إلى السوق هذا العام.

وظهرت صور لسيارة تسلا رودستر الجديدة كليًا على الإنترنت يوم الخميس، تظهر سيارة حمراء أنيقة جاهزة للتجول على الطريق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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