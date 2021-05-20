ميزة سرية في تحديث Android 12 الجديد تعرف عليها

المواطن- متابعة

اكتشف مستخدمون متحمسون ميزة سرية في تحديث Android 12 الجديد لم تكشف عنها شركة غوغل خلال مؤتمر مطوري غوغل IO 2021 هذا الأسبوع.

أكبر تغيير في التصميم في تاريخ أندرويد

ووصفت غوغل تحديث Android 12 الجديد بأنه أكبر تغيير في التصميم في تاريخ أندرويد.

ويجلب تحديث Android 12 الجديد، الكثير من الإضافات الجديدة وتغييرات التصميم، مثل شاشة القفل المعاد تصميمها والقدرة على تخصيص مظهر الهواتف بالكامل، مع حصول المستخدمين على تحكم كامل في الألوان والظلال والأنماط.

ميزة سرية في تحديث Android 12 الجديد

وبعد إطلاق الإصدار التجريبي من أندرويد 12، اكتُشفت المستخدمون ميزة سرية وغير معلن عنها لنظام التشغيل، وهو أنه يحتوي على وضع لعبة سري جرى إخفاؤه في الإعدادات.

وجاء إعداد وضع اللعب من خلال الانتقال إلى الإعدادات Settings> الرفاهية الرقمية Digitаl Wellbeing settings> عدم الإزعاج Do Not Disturb> الجداول Schedules على الإصدار التجريبي من أندرويد 12.

وكما يوحي الاسم، يعد هذا الوضع مثالياً لأولئك الذين يمارسون الكثير من الألعاب المحمولة على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

ويبدو أن ميزة وضع اللعب Game Mode التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ستتيح للمستخدمين التقاط لقطات شاشة يمكن مشاركتها، وبث أسلوب لعبهم بسهولة على يوتيوب وتسجيل لقطات.

موعد طرح تحديث Android 12 الجديد

ولم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار أندرويد 12 حتى الآن، ولكن بناء على عمليات الإطلاق السابقة، من المحتمل أن يُطلق في سبتمبر.

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