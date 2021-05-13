ميلان يمزق شباك تورينو بسباعية

المواطن - محمد سمعه

أمطر الفريق الكروي الأول بنادي ميلان، شباك فريق تورينو بسباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإيطالي.

أحداث الشوط الأول:

وبدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي الروسونيري، حيث نجح الفرنسي ثيو هيرنانديز في إحراز الهدف الأول للروسونيري من تصويبة قوية بالدقيقة الـ20.

وبعدها بـ6 دقائق، استمر ضغط الروسونيري ليضيف الفريق الهدف الثاني عبر الإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء.

وحاول تورينو، العودة في اللقاء وتقليص الفارق خلال الشوط الأول، ولكن دون جدوى، ليتمكن ميلان من إنهاء الشوط الأول متفوقًا بثنائية دون رد.

ميلان يُحرز خماسية بالشوط الثاني:

وبالشوط الثاني، استمر ضغط الروسونيري الهجومي، وسط تراجع غير مبرر من فريق تورينو، ليضيف الإسباني إبراهيم دياز ثالث الأهداف لأبناء المدرب ستيفانو بيولي.

وخلال 5 دقائق سجل ميلان الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين الـ62 والـ67 عبر كل من ثيو هيرنانديز وأنتي ريبيتش.

وأراد أنتي ريبيتش أن يكون نجمًا للمباراة، فسجل الهدفين السادس والسابع بالدقيقتين الـ 72 والـ80، ليُحرز “هاتريك” في المباراة.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الروسونيري 75 نقطة بالمركز الثالث، ليقترب بقوة من ضمان مقعد مؤهل لـ دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، أما فريق تورينو فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

يذكر أن ميلان سيواجه فريق كالياري الأحد المقبل بـ الدوري الإيطالي.

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