ميليندا غيتس طليقة رابع أغنى رجل في العالم مليارديرة

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أصبحت ميليندا غيتس، طليقة بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت ورابع أغنى رجل في العالم مليارديرة، بعد أن بدأ الثنائي بتوزيع ثروتهما الهائلة إثر الإعلان قبل أيام قرار الطلاق بعد 27 عامًا من الزواج.

ثروة ميليندا غيتس

ونقلت شركة الاستثمار Cascade Investment التي يمتلكها غيتس، 1.8 مليار دولار إلى ميليندا يوم الاثنين 3 مايو، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الزوجان طلاقهما المفاجئ، وفقا لملفات SEC.

كما تلقت ميليندا 2.94 مليون سهم من AutoNation و14.1 مليون سهم من شركة السكك الحديد الوطنية الكندية، والتي تبلغ قيمتها 309 ملايين دولار و1.5 مليار دولار على التوالي.

ونقل الأسهم هذا يؤثر بشكل بسيط على صافي ثروة مؤسس “مايكروسوفت” والتي انخفضت إلى ما يقدر بنحو 128.6 مليار دولار من 130.4 دولارا، إلا أن بيل غيتس لا يزال رابع أغنى شخص في العالم.

ثروة بيل غيتس

يذكر أنه وفقًا لقائمة فوربس 2021 يحتل بيل غيتس المركز الرابع على مستوى العالم، بثروة تبلغ 124 مليار دولار، ويمتلك الزوجان ثروة صافية تقدر بنحو 146 مليار دولار وفقًا لمؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات.

طلاق بيل غيتس وزوجته

وكان الزوجان تقدما بطلب للطلاق في مقاطعة كينج، يوم الاثنين، حسبما أظهر بحث عبر الإنترنت في سجلات المحكمة، لديهم اتفاقية انفصال، وفقا لنسخة من عريضة الطلاق التي نشرها موقع “TMZ”، والتي لا توضح الشروط، وتصف زواجهما بأنه “انتهى بشكل لا رجعة فيه”.

ويعد هذا ثاني طلاق مفاجئ بين أثرى أثرياء العالم في السنوات الأخيرة، بعد إعلان الانفصال في عام 2019 بين جيف بيزوس وماكينزي سكوت. هذا الانفصال، قسم حصة الزوجين في “أمازون”، جعل على الفور ماكنزي أحد أغنى أغنياء العالم.

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