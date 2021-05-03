نائب أمير الشرقية يتصل ببائعة الخضار ويبلغها بحصولها على مقر دائم ونظامي

المواطن - الرياض

وجّه نائب أمير الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتوفير مقر للسيدة أم زياد – بائعة الخضار – التي تم تصويرها والتنمر عليها في مواقع التواصل.

وقالت الإمارة في بيان لها عبر توتير إن نائب أمير المنطقة وجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي لأم زياد التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وشمل التوجيه الكريم لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام.

وأجرى سموه اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضراوات، وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

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