نائب رئيس هيئة الأركان يتفقد الوحدات المرابطة في الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

قام معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن / مطلق بن سالم الأزيمع بجولة تفقدية للمرابطين بالحد الجنوبي حيث اطمئن من خلال الزيارة على جاهزية أبطالنا في الحد الجنوبي‏ ‏وتلمس احتياجهم مشيدًا بالروح المعنوية العالية.

الوقوف على جاهزية أبطال الحد الجنوبي

ونقل معاليه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك للجنود المرابطين داعيًا الله عز وجل أن يحفظهما وأن يعيده عليهما أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة.

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