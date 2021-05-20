نائب رئيس هيئة الأركان يتفقد الوحدات المرابطة في الحد الجنوبي

المواطن - الرياض
قام معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن / مطلق بن سالم الأزيمع بجولة تفقدية للمرابطين بالحد الجنوبي حيث اطمئن من خلال الزيارة على جاهزية أبطالنا في الحد الجنوبي وتلمس احتياجهم مشيدًا بالروح المعنوية العالية.
الوقوف على جاهزية أبطال الحد الجنوبي
ونقل معاليه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك للجنود المرابطين داعيًا الله عز وجل أن يحفظهما وأن يعيده عليهما أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة.
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