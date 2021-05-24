نابولي يهدد مخططات الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي نابولي الإيطالي، يُهدد مخططات نادي الهلال، وذلك بالتفكير في التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب نادي بورتو البرتغالي.

سبب رحيل جينارو جاتوزو عن نابولي

وقالت صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” الإيطالية إن مدرب بورتو، كونسيساو مرشح لتدريب فريق الجنوب الإيطالي خلفًا للمدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، الذي رحل عن قيادة الفريق بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وسيلعب نابولي ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وذلك بعد احتلاله للمركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن كونسيساو أنهى الدوري البرتغالي موسم 2020/2021، مع فريق بورتو بالمركز الثاني.

الهلال فكر في ضم مدرب بورتو

وفي وقت سابق، كانت صحيفة O jojo البرتغالية أشارت إلى أن إدارة فهد بن نافل، تفكر في الجمع بين موسى ماريغا ومدربه السابق كونسيساو لتدريبه في الزعيم خلفًا للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس بدءًا من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة البرتغالية الشهيرة أن إدارة الهلال ستقدم راتبًا سنويًا للمدرب كونسيساو قدره 8 ملايين يورو لإقناعه بالقدوم وتدريب الزعيم بالفترة المقبلة.

ويرغب كونسيساو في خوض تجربة جديدة، خاصة أن عقده مع بورتو ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن الزعيم كان أقال المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وأقال البرازيلي روجيرو ميكالي من تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج بالموسم الحالي.

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