ناصر القصبي ناعيًا عبدالخالق الغانم: موجع كثيراً فقدك يابو وفي

المواطن - الرياض

نعى الفنان ناصر القصبي، صديقه المخرج عبدالخالق الغانم، الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقال القصبي في تغريدة له عبر تويتر، “فُجعت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانم بعد معاناة طويلة من المرض”.

وأضاف: “موجع كثيرًا فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك واقترب منك، رحمة الله عليك، وعزائي إلى وفي الغانم وإخوانه ووالدته، والله يصبركم على فراقه المؤلم”.

وفاة عبدالخالق الغانم:

وتوفي المخرج عبدالخالق الغانم أمس الثلاثاء بعد تفاقم حالته الصحية في مستشفى الدمام التخصصي، إثر إصابته بالسرطان، بعد مصارعة المرض لخمس سنوات.

وطبع المخرج الراحل بصمات مميزة وحاضرة بقوة على الشاشة الصغيرة، مانحاً الدراما السعودية العديد من إبداعاته، كما تألق لسنوات مديدة في سلسلة “طاش ما طاش”، الذي استقطب جمهورًا واسعًا في المملكة وخارجها.

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