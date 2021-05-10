ناقد مصري عن صفقة موسى ماريجا: الهلال كبير بأفعاله

المواطن - محمد سمعه

أشاد الناقد الرياضي المصري خالد بيومي بالطريقة التي تعاقد بها الهلال مع اللاعب المالي موسى ماريجا المهاجم السابق لنادي بورتو البرتغالي.

خالد بيومي يُبدي إعجابه بصفقة موسى ماريجا

وغرد خالد بيومي قائلًا اليوم الاثنين: “الهلال تعاقد مع ماريجا بهدوء، فعلًا الكبير كبير حتى في أفعاله”.

وكان الهلال أعلن مساء أمس الأحد عن تعاقده مع ماريجا صاحب الـ30 عامًا لمدة ثلاثة مواسم وذلك قبل نهاية الموسم الحالي.

وحقق موسى ماريجا، لقب الدوري البرتغالي مع بورتو مرتين عامي 2018 و 2020، كما حقق لقب كأس البرتغال ولقب كأس السوبر البرتغالي مع بورتو في العام الماضي.

ولعب ماريجا مع المنتخب المالي في 25 مباراة دولية، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر قبل عامين.

موسى ماريجا يدعم الهجوم مع جوميز

وجاء ضم ماريجا، لتدعيم خط الهجوم مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي أصبح من المتوقع رحيله عن صفوف الهلال بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، بعد الفوز على نادي الشباب بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي.

وتسعى إدارة الهلال إلى تجديد دماء الفريق الكروي الأول بصفقات جيدة لتحقيق تطلعات عشاق الأزرق بالموسم المقبل، خاصة أن الفريق سينافس محليًا وعلى بطولة دوري أبطال آسيا.

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