نبأ سار من الهند لأول مرة منذ 46 يومًا

المواطن- متابعة

سجلت الهند، الأحد، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يومًا، وذلك بعد تسجيل 165553 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و 3460 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.9 مليون إصابة وعدد الوفيات 325972.

السلالة الهندية من كورونا

ويأتي التفشي السريع في الهند بسبب متحورات الفيروس، وكان قد أعرب مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، الجمعة، عن قلقه إزاء المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا البريطانية والهندية.

وقال: نعرف مثلا بأن بي.1617 أو المتحور الهندي أشد عدوى من بي.117 أو المتحور البريطانية الذي كان في الأساس معديًا أكثر من النسخة السابقة من الفيروس.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن المتحور الهندي شكلت ما يقارب 75% من إصابات كورونا الجديدة في البلاد.

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