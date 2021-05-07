نصائح قبل تناول الحلويات الحجازية في عيد الفطر

المواطن- محمد داوود- جدة

تستعد ربات البيوت هذه الأيام لإعداد بعض الحلويات التي عرفت بانتشارها خلال أيام العيد، كما يمكن شراء هذه الحلويات مباشرة من المراكز المخصصة والأسواق، فيما ينصح طبيًّا بعدم الإكثار أو الإفراط في تناول هذه الحلويات، وخصوصًا من قبل المرضى؛ لاحتوائها على دهون وسكريات أي أنها عالية في السعرات الحرارية.

عناصر غذائية هامة:

وأوضحت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، في تصريحات إلى “المواطن“، أن حلويات العيد الحجازية تتميز باحتوائها على عناصر غذائية هامة للجسم مثل المكسرات والتمور وغير ذلك من الفيتامينات والمعادن والألياف، مبينة أن أبرز هذه الحلويات هي المعمول والغريبة والحلاوة الطحينية والهريسة والحلاوة اللبنية والبسبوسة وحلاوة اللدو وحلاوة طبطاب الجنة وهريسة اللوز والدبيازة والمقلية الحجازية والحلقوم واللوزية وبيض الكوكو والكثير من الحلويات المختلفة، والتي تتميز بالتنوع والمذاق الخاص التي ما زال البعض منها يتحلي بالطابع القديم.

الإكثار يزيد الوزن:

ونصحت بعدم الإكثار من تناول حلويات العيد المعدة بالسمن والسكر؛ لكونها تشكل مصدرًا لزيادة الوزن بسبب الدهون والسعرات الحرارية، والأفضل تناول كمية بسيطة، كما ينصح مرضى السكري بالاعتدال جدًّا في تناولها؛ حتى لا يتعرضوا لارتفاع نسبة سكر الدم بشكل مفاجئ، فتناول كمية بسيطة جدًّا يضمن استقرار سكر الدم.

تفريش الأسنان جيدًا:

وحثت الدكتورة نجود على ضرورة المضمضة بشكل جيد بعد تناول الحلويات؛ حتى لا تؤدي البقايا الموجودة بين ثنايا الأسنان إلى تخمرها وتفاعلها مع الأحماض ومن ثم حدوث التسوس وتكون الجير، والحرص قبل النوم على تفريش الأسنان قبل النوم؛ فذلك يضمن خروج جميع البقايا التي تراكمت في الأسنان مع تناول مختلف الأطعمة والحلويات.

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