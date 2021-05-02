نصائح لإبطاء الإصابة بالشيخوخة المبكرة

المواطن- متابعة

قال البروفيسور الياباني، هيروشي هيرايزومي، إن الشعور بالشيخوخة هو دليل على نقص النشاط البدني الضروري، وعدّد جملة من التمارين التي تساعد في إبطاء الشيخوخة.

سبب الشيخوخة في سن مبكرة

وأكد في مقابلة مع صحيفة نيهون كيزاي إن عدم نشاط أعضاء الجسم يؤدي إلى الشيخوخة في سن مبكرة.

وتابع هيرايزومي أن كثيرًا من الناس باتوا الآن يعانون من آلام غير متوقعة في الجسم بسبب العمل عن بعد، موضحًا أن العضلات العمودية التي تمتد من الخصر إلى مقدمة مفصل الورك، وكذلك عضلات الظهر، تصبح متيبسة وتضغط على أسفل الظهر.

محاربة صدأ الجسم

وأوصى الأخصائي بالبدء في محاربة ما أسمته بـ صدأ الجسم من خلال ممارسة تمارين منتظمة لتمطيط العضلات، خاصة للظهر والرقبة، مشيرًا إلى أن القيام ببعض التمارين قبل البدء في أي نشاط، يحسن الدورة الدموية ويساعد في تغذية العضلات، والذي بدوره يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة.

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