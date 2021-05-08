نصائح لتفادي الإصابة بمرض النقرس في العيد

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن، أفراد المجتمع إلى عدم الإكثار من تناول اللحوم خلال أيام العيد، مبينًا لـ”المواطن“، أن أيام العيد تتسم بزيادة استهلاك الأطعمة الدهنية، وغالبًا يتم إحضارها من المطاعم الخارجية التي تتفنن في إعداد وجبات الأرز واللحوم؛ إذ إن الإكثار من تناول اللحوم يمهد تدريجيًّا للإصابة بالنقرس.

زيادة احتمالات النقرس:

ولفت إلى أن زيادة احتمالية الإصابة بمرض النقرس تعود إلى ارتفاع معدل حامض اليوريك في الجسم فوق المستويات الطبيعية، نتيجة تراكم بلوراته حول المفاصل، خصوصًا أصابع القدم، وعادة ما يؤدي هذا المرض إلى الإصابة بآلام شديدة، وإلى تورم واحمرار المفاصل، بالإضافة إلى الانزعاج وعدم الشعور بالراحة، كما أنه إذا تزامن الإفراط في استهلاك اللحوم مع قلة شرب السوائل، فإنه يزيد من احتمال الإصابة بحصوات الكلى.

ارتفاع مستوى الكولسترول:

وأشار إلى أن الإكثار من تناول اللحوم يؤدى أيضًا إلى الكثير من المشاكل الصحية ومنها ارتفاع مستوى الكولسترول؛ نظرًا لما تحتويه اللحوم من أحماض دهنية مشبعة، كما أنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولذلك يجب الحذر من تناولها بكميات كبيرة، خاصة لمرضى القلب وكذلك السكر؛ لأنهم عرضة للإصابة بأمراض القلب وأيضًا مرضى الكبد؛ حتى لا تشكل عبئًا كبيرًا عليه؛ نظرًا لخطورة تكون مركبات الأمونيا.

كما أن الأبحاث العلمية التي أجريت في الفترات الأخيرة وجدت علاقة وطيدة بين الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، نتيجة لاحتواء اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تؤدي إلى زيادة مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

نصائح وقائية هامة:

ونصح الدكتور عبدالمحسن في ختام حديثه، بضرورة الاعتدال وعدم الإسراف والمبالغة في تناول اللحوم بشكل عام وتحديدًا أيام العيد، ولاسيما مرضى القلب والكولسترول وكبار السن، تجنب تناول اللحوم نهائيًّا لمرضى الكلى والنقرس، والحصول على البروتينات من بدائل صحية مثل الأسماك، اختيار قطع اللحم القليلة الدهون، الحرص على إزالة الشحم من قطعة اللحم قبل تناولها، الإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على الألياف، إلى جانب اللحوم؛ لأنها تساعد على تقليل سوء الهضم المصاحب لتناول اللحوم نتيجة خلوها التام من الألياف.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الحمضية والتوت والطماطم والفلفل، فهي تحمي وتقلل من أضرار تناول اللحوم على الجسم، الحرص على شرب كمية كافية من الماء بشكل منتظم، طوال اليوم؛ لمساعدة الكلى على إخراج حامض اليوريك إلى خارج الجسم.

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