نصراوي يرد على ناقد سخر من الدعم بـ الجوالات !

المواطن - محمد سمعه

رد عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر على أحد النقاد الرياضيين حيث قال الأخير إن دعم النادي بالمال وليس عن طريق توزيع الهواتف النقالة.

تغاضيت عن دعم مالي يقارب ٦٣ مليون خلال سنتين ونصف ..أخرها مليونين وثمانمائه الف.. استلمها بعض اللاعبين قبل السوبر بيومين.

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وفز قلبك الى جوالات تهدى للجماهير..

فقط لمحاوله الاسقاط ..

وقد سبقك أليها عبدالعزيز السويد في قناة كوره للأسف.

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مافي جوال إلا للجمهور ..يالذايدي.🤷‍♂️🤷‍♂️ https://t.co/4dqRoomL0a — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) May 5, 2021

وكان محمد الذايدي الناقد الرياضي بقناة 24 الرياضية قال في حلقة أمس الثلاثاء لـ برنامج “الحصاد الرياضي” : “حضور أعضاء الشرف في نادي الهلال ” عادة” ودائمًا يدعمون الفريق بالمال وليس بـ توزيع الجوالات”.

كيف رد بغلف على توزيع ” الجوالات” ؟

ورد بغلف على هذا التصريح قائلًا: “تغاضيت عن دعم مالي يقارب الـ63 مليون ريال خلال عامين ونصف، آخرها مليونان و 800 ألف، استلمها بعض اللاعبين قبل لقاء السوبر بيومين، وموضوع الجوالات هذا فقط لمحاولة الإسقاط، وقد سبقك إليها عبدالعزيز السويد في برنامج “كورة”، ما في جوال إلا للجمهور، يا ذايدي”.

بغلف أغلق حسابه بـ “تويتر” بعد خلافات مع إدارة السويكت

يذكر أن بغلف كان دخل في خلافات مع إدارة النصر السابقة برئاسة صفوان السويكت، أدت إلى إغلاقه المؤقت لـ حسابه في “تويتر” ثم عاد وفتح حسابه بعد فوز مسلي آل معمر بـ رئاسة نادي النصر.

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