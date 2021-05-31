نقل كوبا أمريكا من الأرجنتين إلى البرازيل

المواطن - محمد سمعه

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اليوم الاثنين، عن نقل بطولة كوبا أمريكا 2021، من الأرجنتين لتُقام في البرازيل.

كوبا أمريكا سُحبت من كولومبيا والأرجنتين

وكانت البطولة أُسندت في البداية إلى كولومبيا ولكنها سُحبت من كولومبيا بسبب الاحتجاجات السياسية هناك ضد الحكومة، ثم أُسندت إلى الأرجنتين ولكنها سُحبت من الأرجنتين بسبب الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بـ فيروس كورونا لتُسند بعد ذلك إلى البرازيل.

جدير بالذكر أن البرازيل ستنظم البطولة للدورة الثانية على التوالي، بعد تنظيم دورة 2019 التي تُوجت بها على حساب منتخب بيرو.

الأوروغواي الأكثر تتويجًا باللقب

وكانت البطولة انطلقت للمرة الأولى في عام 1916 وسبق لـ منتخب الأوروغواي الفوز بها في 15 نسخة، أما منتخب الأرجنتين فحصد اللقب في 14 مناسبة ويأتي بعدهما المنتخب البرازيلي صاحب الألقاب التسعة.

وتُوجت منتخبات بيرو وتشيلي وباراجواي باللقب في مناسبتين، بينما حصد منتخبا كولومبيا وبوليفيا اللقب في مناسبة واحدة.

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