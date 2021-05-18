نهاية مشوار نيانغ مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مسيرة المهاجم السنغالي الدولي مباي نيانغ مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سريعًا، حيث لم يظهر بالمستوى المتوقع خلال الفترة الماضية.

رحيل نيانغ

وكان الأهلي قد نجح في حسم صفقة السنغالي الدولي قبل دقائق من نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي، قادمًا صفوف فريق رين الفرنسي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقررت إدارة النادي الأهلي استبعاد نيانغ من مباريات الفريق الأول لكرة القدم المتبقية حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وجاء هذا القرار بعد موافقة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتم الاتفاق بين الجهازين الفني والإداري في النادي الأهلي على استبعاد نيانغ بسبب ضعف جاهزيته البدنية، بالإضافة إلى عدم تقديم مستويات مميزة خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم التي شارك فيها.

ولن يتواجد المهاجم السنغالي في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الهلال المقبلة، بالإضافة إلى استبعاده عن مواجهتي أبها والاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُلاقي الهلال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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