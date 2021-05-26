نواعم الأمن السيبراني يحاضرن في مؤتمر فيرتشوبورت لحلول أمن المعلومات

المواطن - الرياض

يُشكل الحضور النسائي في جلسات الدورة التاسعة لمؤتمر “فيرتشوبورت” لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -المنعقد افتراضيًا، بسبب وباء “كوفيد-19”- أمرًا لافتًا، ومحوريًا، وهو تأكيد على أن القيادات النسائية باتت رقمًا صعبًا في قيادة هذا القطاع الحيوي.

8 سيدات:

وقدمت ثماني سيدات أوراق عمل مهمة من شأنها رفع الوعي السيبراني في جميع القطاعات المستهدفة من المؤتمر المقام تحت عنوان “يقظة الأمن السيبراني.. المراقبة المستمرة لإدارة المخاطر وفهم تأثير عصر الجيل الخامس”، وذلك خلال المدة من 25 إلى 26 مايو الجاري.

وقدمت الدكتورة مريم نوح ورقة عمل بعنوان “أمسكني إن استطعت.. الاستفادة من استخبارات التهديد في مكافحة الجرائم الإلكترونية”، وهي أستاذ مساعد في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، ومدير مشارك لمركز النظم الهندسية المعقدة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فيما استعرضت (أولغا بولشوك) كبير مديري التحقيقات والتحليل في ZeroFOXورقة “عام في استخبارات التهديدات: نظرة على تطورات استخبارات التهديدات لعام 2020 والتنبؤ باتجاهاتها لعام 2021”.

فهم القوى العاملة:

أما الدكتورة سانجانا ميهتا، رئيس أبحاث السوق والسياسة العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في (ISC) ²فناقشت ورقتها “فهم القوى العاملة للأمن السيبراني”، مستعرضة عدداً من الأسئلة المهمة عن المختصين الذين يعملون للحفاظ على سلامتنا وأماننا السيبراني، والتحديات والمخاوف التي يواجهونها.

وقالت ميهتا :” باستخدام النتائج المستخلصة من الدراسات البحثية الحصرية لـ (ISC) ² فحصنا تكوين القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، وما الذي يحفزهم وما يثير قلقهم ، وكيف تعاملوا في العام الأخير مع التغيير غير المسبوق، وأين تكمن التحديات كإنشاء مجتمع أكثر تنوعًا وتوازنًا من الممارسين، كما عرجنا على أولئك الذين يتابعون مهنة الأمن السيبراني؛ لفهم ما يبحثون عنه من أصحاب العمل، والتدريب، والتقدم الوظيفي، وما هي توقعاتهم المستقبلية”.

MVISION:

فيما ركزت الدكتورة سورتشا هيلي، وهي مهندس رئيس، وعالمة بيانات رئيسة في McAfee على “رؤى “MVISION: التي تمنح القدرة على تتبع التهديدات السائدة في الشرق الأوسط، والحماية منها، والتي تزوّد فرق الأمن بالكم الهائل من المعلومات الاستخباراتية التي يجب أن تنتقل من خلالها؛ لحماية بيئاتها، وذلك باستخدام العمل الجماعي بين الإنسان والآلة، وأكدت أن رؤى MVISION تعد الحل الاستباقي الأول والوحيد الذي يسمح بالتغلب على الخصوم قبل الاصطدام بقطاعات الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والخدمات الحكومية، والطاقة.

وقدمت كريستيل هيكيلا، مديرة تقنية المعلومات في نادي أرسنال لكرة القدم، موضوعًا مهمًا تناولت فيه “حماية بيانات الفرق الرياضية الرائدة بحماية إلكترونية فريدة”، فيما تناولت لمى الحديثي، المحلل الأمني السيبراني لدى CyberXبورقة عمل عنونتها بـ “نظام إدارة التعلم (LMS) وبرامج التصيد الاحتيالي”

التجسس السيبراني:

وكشفت كريستينا فاتامانو رئيس الفريق الأول لدى Bitdefender عن معلومة مهمة حول “عمليات التجسس السيبراني العسكرية طويلة الأمد”، كاشفة أن NAIKON تشكل تهديدًا نشطًا طوال عقد من الزمان للمنظمات العسكرية في منطقة جنوب آسيا، وهي مرتبطة على الأرجح بالصين – على حد قولها- وذكرت أن العملية بقيت تحت الرصد والتتبع لعامين تقريبًا، وهي مناطة بجمع المعلومات الاستخبارية لأغراض التجسس الإلكتروني، وأفصحت التحقيقات عن مجموعة واسعة من الأدوات المستخدمة في هذه العملية.

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