نيران محارق جحيم كورونا لا تنطفئ في الهند.. إجمالي الوفيات 234 ألف حالة

المواطن - متابعة

سجلت الهند اليوم 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915 وفاة.

ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليًا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083، وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.

مأزق كبير

وأعلنت السلطات الهندية عجزها عن استيعاب المصابين فيما لجأ الأهالي إلى حرق جثث الموتى في الحقول والغابات بعدما اكتظت الجثث في المحارق.

لقاح كورونا في الهند

وسمحت السلطات الهندية بمنح لقاحات “كوفيد-19” لكل البالغين في البلاد، أملًا في كبح جماح تزايد حاد وشرس لحالات الإصابة بالمرض.

وبالرغم من أن الهند هي أكبر منتج للقاحات في العالم، إلا أنها لا تزال بحاجة لإمدادات حيوية، نتيجة تأخر عمليات التصنيع ونقص المواد الخام، ما أدى إلى تأخر إنتاج اللقاح في العديد من الولايات.

وتستخدم السلطات الصحية الهندية لقاحي “أسترازينيكا” و”كوفاكسين” لتطعيم السكان ضد عدوى فيروس كورونا.

ونسبة محدودة للغاية من سكان الهند يمكنها تحمل الأسعار التي تطالب بها المستشفيات الخاصة في البلاد ثمنًا للقاح، ما يعني أن حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية ستكون هي المسؤولة عن تحصين 900 مليون بالغ.

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