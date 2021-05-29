نيوم يعلن عن برنامج فرص ابتعاث في العديد من المسارات الدراسية

المواطن - الرياض

أعلنت مبادرات مشروع نيوم المجتمعية عن برنامج فرص ابتعاث في العديد من المسارات الدراسية.

ويعد برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لخريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات المجتمع المحلي للتخرج من أفضل 100 جامعة في العالم وكذلك من أبرز الجامعات المحلية، وبعد ذلك حصولهم على فرص عمل في المشروع.

شروط القبول

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

• ألا يكون المتقدم شاغلاً لأي وظيفة

• غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

• أن يكون المتقدم من منطقة نيوم أو تبوك

• ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عاماً مع ضرورة الانتظام الكلي والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث.

• ألا يمضي على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من 6 أشهر

• ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم.

• الحصول على درجة لا تقل عن 75 في اختبار القدرات أن يكون المتقدم لائق طبياً.

• أن تنطبق على المتقدم لوائح الابتعاث الخاصة بشركة نيوم واكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل.

مسارات الدراسة:

– التخصصات الرياضية

– علم الروبوتات

– علم وتحليل البيانات

– التحول الرقمي

– التخصصات الصحية

– الذكاء الاصطناعي

متطلبات التسجيل:

صورة من بطاقة الأحوال وصورة من شهادة الثانوية العامة إن وجد وصورة من نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) ويستمر حتى 5 يونيو 2021

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