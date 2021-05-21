هاري كين: دي بروين لاعب استثنائي

المواطن - مروة نبيل

أشاد قائد فريق توتنهام هوتسبير، هاري كين بمستوى نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، مؤكدًا أن اللعب بجواره يُعتبر حلمًا لجميع المهاجمين.

هاري كين قد ينتقل إلى السيتي

وترددت أنباء عن رغبة هاري كين صاحب الـ27 عامًا، في الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبير، حيث يسعى للانتقال إلى أحد الفرق الكبرى من أجل الفوز بالبطولات.

وأكدت تقارير صحافية أن المهاجم الإنجليزي يرغب في الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، والتدرب تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كين يُشيد بإمكانيات دي بروين

وتحدث هاري كين عن النجم البلجيكي في تصريحاته نقلها موقع “سكاي سبورتس”: “كيفين دي بروين لاعب خاص للغاية، والكرات التي يرسلها للاعبي السيتي، تعد حلمًا لأي مهاجم، فهو لاعب استثنائي سواء بالكرة أو بدونها وفي عملية الضغط”.

وعن إمكانية انتقاله للعب خارج الدوري الإنجليزي لكرة القدم، علق مهاجم توتنهام هوتسبير قائلًا: “بالطبع يبقى ذلك من الخيارات المطروحة يومًا ما، ولكن هذا لا يثير اهتمامي في المستقبل القريب”.

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