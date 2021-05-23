هالة صدقي تكشف عن وصية لم تعلن من قبل لرجاء الجداوي

المواطن - متابعة

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، لأول مرة، عن وصية طلبتها منها مواطنتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قائلة: “في يوم سألت رجاء الجداوي، يا رجاء أنت ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش؟ وكانت تقولي علشان في عزائي عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقى عزاء كبير”.

هالة صدقي تحكي أسرار الجداوي:

وأضافت هالة صدقي، في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نعت خلاله زميلها الفنان الراحل سمير غانم، قائلة: “رجاء طلبت مني حضور أي عزاء لكنها تركتنا في ظروف الكورونا وأصدقائها المقربين جدًّا هما بس اللي يروحوا عندها ويعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها”.

وحظيت الفنانة هالة صدقي بإشادات ملحوظة من قبل جمهورها، عقب إعلان اعتذارها عن حضور حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل بالجونة، بقولها: “كنت في دبي ونزلت مخصوص عشان أحضر فرح لقيت نفسي في عزاء وبودع أعز الأصدقاء وبعتذر عن الفرح”.

بينما طالت الانتقادات صديقاتها ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين اللاتي حضرن حفل زفاف لأحد رجال الأعمال بعد ساعات من مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم، أمس الجمعة.

نبذة عن هالة صدقي:

هالة صدقي ممثلة مصرية، عاشت طفولتها في الولايات المتحدة الأمريكية وبرعت في رياضة السباحة، ثم انتقلت إلى مصر حيث اكتشف موهبتها المخرج نور الدمرداش، ليُشكل ذلك بداية مسيرتها الفنية خلال فترة الثمانينيات.

في رصيد هالة صدقي عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية تنوعت بين أدوارها من الكوميديا إلى التراجيديا، وتعاونت في الأعمال التي شاركت فيها مع العديد من المخرجين الكبار أمثال المخرج عاطف الطيب، والمخرج الكبير يوسف شاهين.

145 ألف عرض للزواج:

وفي تصريحات سابقة تحدثت خلالها الفنانة المصرية هالة صدقي، عن حياتها الشخصية، مُعلنة أنها تلقت عددًا كبيرًا من العروض للزواج منها، وذلك بعد انفصالها عن والد أبنائها وتطور أزمة النسب بينهما مؤخرًا، لاسيما وأن تلك الأزمة شهدت مناوشات كبيرة بينهما إلى أن انتهت لصالحها.

وقالت صدقي في تصريحات تلفزيونية: إن عدد عروض الزواج وصلت إلى نحو 145 ألف عرض.

وعلقت بشكل ساخر فقالت: “قلت لهم لازم تبعتوا السي في”، حيث ردت على التعليقات التي تعجب من خلالها البعض بأنها تتلقى عروضًا للزواج أو أنها تفكر في هذا الأمر بقولها: “أطلق بس الأول”.

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