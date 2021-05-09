هجوم خطير يغلق خط أنابيب الوقود الرئيسي في أمريكا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وقع هجوم إلكتروني خطير على خط أنابيب كولونيال، أحد خطوط أنابيب الوقود الرئيسية في الولايات المتحدة، وهو ما أثر على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات فيه.

وخط أنابيب كولونيال هو أكبر خط أنابيب للمنتجات المكررة في الولايات المتحدة وهو مسؤول عن نقل أكثر من 100 مليون جالون من الوقود يوميًا عبر خطوط الأنابيب الممتدة بين تكساس ونيوجيرسي.

مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار الوقود

وقد أُثيرت مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار الغاز والنفط والديزل بعد إجبار نظام خطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على تعليق العمليات، وذلك نتيجة الهجوم السيبراني المتطور.

الهجوم الأكثر خطورة على البنية التحتية للطاقة

وقال أحد خبراء الطاقة لـ مجلة Politico إنه الهجوم الأكثر خطورة ونجاحًا على البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة.

وقد استعانت الشركة التي تتخذ من جورجيا مقراً لها، بشركة خارجية للأمن السيبراني؛ للتحقيق في طبيعة الهجوم ونطاقه وتم استدعاء الوكالات الفيدرالية للمساعدة.

ويتوقع خبراء آخرون أن يؤدي الإغلاق المطول لخط الأنابيب إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط والديزل، لا سيما في النصف الشرقي من البلاد.

وقال أحد الخبراء لمجلة Newsweek إن سائقي السيارات يجب أن يتوقعوا ارتفاعًا في الأسعار إذا استمر الانقطاع خمسة أيام أو أكثر، لافتًا إلى أن أسعار الديزل والغاز والنفط سبق وأن ارتفعت في عام 2017 ، بعد الإغلاق المؤقت لخط الأنابيب بسبب تسرب.

وأثار هذا الهجوم المتعمد انزعاج الكثيرين من نقاط الضعف الأمنية لشركات المرافق التي تقدم الخدمات الأساسية للشعب الأمريكي، علمًا بأنه لم تتضح الطبيعة الدقيقة للحادث، بما في ذلك من الذي شن الهجوم وما هي الدوافع.

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