هجوم على آسيويات في الولايات المتحدة

المواطن- متابعة

اعتقلت الشرطة الأمريكية في سان فرانسيسكو رجلًا خمسينيًا يشتبه في قيامه بطعن امرأتين آسيويتين في منطقة ميد ماركت بالمدينة، في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وقال ضابط الإعلام العام في شرطة سان فرانسيسكو، مايكل أندرايشاك، إن ضباطا من محطة تندرلوين اعتقلوا رجلاً يبلغ 54 عاماً، يشتبه بقيامه بعملية طعن في الحي 600 من شارع إيدي.

وأضافت الشرطة أن التهم الموجهة للمشتبه به لا تزال معلقة، ولم يكن هناك تأكيد حتى ليلة الثلاثاء ما إذا كان المشتبه به يواجه تهمة الكراهية والتمييز العنصري.

Disgusting and horrific attack on Market St this afternoon of two Asian seniors. I've been closely in touch with the SFFD and SFPD. The suspect was just arrested. The victims are at the hospital. #StopTheAttacks #StopAsianHate — Matt Haney (@MattHaneySF) May 5, 2021

إصابات وجروح خطيرة

وبحسب قناة KPIX التلفزيونية، فإن إحدى الضحايا تبلغ 85 عاما، أصيبت بجروح خطيرة بعد تلقيها طعنات في الصدر والذراع، أما الضحية الثانية فتبلغ 65 عاما، وتخضع المرأتان لعملية جراحية في مستشفى زوكربيرج سان فرانسيسكو العام.

وفي غضون ذلك، قال الأشخاص الذين شاهدوا الهجوم إن رجلاً يمسك بسكين كان يسير في شارع السوق، عندما اقترب من محطة للحافلات وطعن المرأتين، وقد قدم شاهد عيان على حادث الطعن صورة إلى قناة KPIX لمشتبه به محتمل.

ويظهر في الصورة رجل حليق الرأس، يرتدي قميصا داكن اللون وبنطال جينز أزرق، وحذاء رياضيا باللونين الأسود والأبيض، كما يبدو أن الرجل كان يحمل حقيبة سوداء وأخرى خضراء.

العنف المسلح في الولايات المتحدة

ويسفر العنف المسلح في الولايات المتحدة عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى سنوياً، على سبيل المثال، في عام 2013، تم تسجيل 73.505 إصابات غير مميتة بأسلحة نارية و33.636 حالة وفاة بطلق ناري.

وتعتبر حيازة ومراقبة الأسلحة النارية من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل في البلاد.

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