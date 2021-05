هجوم على آسيويات في الولايات المتحدة

المواطن- متابعة

اعتقلت الشرطة الأمريكية في سان فرانسيسكو رجلًا خمسينيًا يشتبه في قيامه بطعن امرأتين آسيويتين في منطقة ميد ماركت بالمدينة، في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وقال ضابط الإعلام العام في شرطة سان فرانسيسكو، مايكل أندرايشاك، إن ضباطا من محطة تندرلوين اعتقلوا رجلاً يبلغ 54 عاماً، يشتبه بقيامه بعملية طعن في الحي 600 من شارع إيدي.

وأضافت الشرطة أن التهم الموجهة للمشتبه به لا تزال معلقة، ولم يكن هناك تأكيد حتى ليلة الثلاثاء ما إذا كان المشتبه به يواجه تهمة الكراهية والتمييز العنصري.

Disgusting and horrific attack on Market St this afternoon of two Asian seniors. I've been closely in touch with the SFFD and SFPD. The suspect was just arrested. The victims are at the hospital. #StopTheAttacks #StopAsianHate

— Matt Haney (@MattHaneySF) May 5, 2021