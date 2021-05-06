هدف أمرابط المبكر يزيح نجم الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح هدف المغربي نور الدين أمرابط، نجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل في الثواني الأولى من عمر المباراة.

نجم النصر يبدع بالثانية الـ13:

وتمكن أمرابط من إحراز الهدف الأول للعالمي في شباك الفيصلي بالثانية الـ13 بعد خطأ قاتل من دفاع الفيصلي، حيث استلم البرازيلي بيتروس الكرة وسار بها حتى مرر إلى أمرابط الذي سجلها بمنتهى السهولة في شباك الحارس مصطفى ملائكة حارس الفيصلي.

أمرابط يُزيح سلمان الفرج:

وأصبح هدف أمرابط، رابع أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين بعد حمدان الحمدان نجم الفتح وصاحب المركز الأول، حيث سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي في الثانية 10، وكان أمام هجر، خلال موسم 2011/ 2012.

أما البرازيلي رافينيا لاعب الشباب، فأحرز ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين السعودي، وكان أمام التعاون في الثانية 11، موسم 2014.

بينما أحرز وليد الجيزاني لاعب الحزم ثالث أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين السعودي وكان أمام الاتحاد، خلال الثانية 12 .

وجاء رابعًا نور الدين أمرابط نجم النصر بهدفه في الثانية الـ13 في شباك الفيصلي، ليتراجع سلمان الفرج نجم الهلال للمركز الخامس بعد هدفه في الشعلة في الثانية الـ15.

أما السوري عمر السومة نجم الأهلي فأحرز خامس أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين أمام الرائد، في الثانية 31.

شارك الخبر







شارك الخبر