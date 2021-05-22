هدف سالم الدوسري الأفضل بالجولة الـ28

المواطن - محمد سمعه

فاز هدف اللاعب سالم الدوسري، نجم الفريق الكروي الأول في الهلال، بلقب أفضل هدف بالجولة الـ28 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف سالم الدوسري الأجمل بالجولة الـ28:

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر “تويتر” أن هدف الدوسري في الأهلي فاز بلقب أفضل هدف بعد اختيارات الجماهير، حيث تفوق على هدفي اللاعب بادو ندياي لاعب العين في شباك الشباب، والأرجنتيني كريستيان جوانكا في شباك العين.

وكان الدوسري ساهم في تسجيل الهلال لخماسية بشباك الأهلي يوم الأربعاء الماضي بالجولة الـ28 من دوري المحترفين.

مباريات الجولة الـ29:

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ29 من الدوري غدًا الأحد، بمباراتين حيث يلعب التعاون مع الهلال، والفيصلي مع الشباب.

وتُستكمل مباريات الجولة بـ6 مباريات يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب الاتحاد مع العين، والاتفاق مع الرائد، الوحدة مع النصر، الفتح مع القادسية، الأهلي مع أبها، ضمك مع الباطن.

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