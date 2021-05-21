هدف سالم الدوسري ينافس على أفضلية الجولة الـ28

المواطن - محمد سمعه

يتنافس اللاعب سالم الدوسري، نجم الهلال، بهدفه في شباك الأهلي على نيل لقب أفضل هدف بالجولة الـ28 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سالم الدوسري 🇸🇦

بادو نديياي 🇸🇳

كريستيان جوانكا 🇦🇷 — أجمل 3 أهداف في الجولة الـ28 باختيار اللجنة الفنّية في @SPL 😍⚽️. pic.twitter.com/Xh5Q9yxmW0 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 21, 2021

هدف سالم الدوسري ينافس نجمي العين والشباب:

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” أن هدف الدوسري ينافس هدف اللاعب بادو ندياي لاعب العين في شباك الشباب، وهدف الأرجنتيني كريستيان جوانكا في شباك العين.

موعد مباريات الجولة الـ29:

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ29 من الدوري بعد غد الأحد، بمباراتين حيث يلعب التعاون مع الهلال، والفيصلي مع الشباب.

وتُستكمل مباريات الجولة بـ6 مباريات يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب الاتحاد مع العين، والاتفاق مع الرائد، الوحدة مع النصر، الفتح مع القادسية، الأهلي مع أبها، ضمك مع الباطن.

يذكر أن الهلال كان فاز على الأهلي بخماسية لهدف بالجولة الـ28، ويحتاج للانتصار فقط على التعاون يوم الأحد لحسم الدوري رسميًّا للموسم الثاني على التوالي.

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