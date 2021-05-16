هديتان تنتظران التعاون

المواطن - محمد سمعه

يقدم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، مستويات مميزة تحت قيادة المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو خلال الموسم الحالي.

وبعد فوز سكري القصيم على الرائد في ديربي القصيم بنتيجة هدفين لهدف بالجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبح يُوجد طريقتان لسكري القصيم للتأهل لدوري أبطال آسيا بالموسم المقبل.

طريقتان أمام التعاون للتأهل لـ دوري أبطال آسيا

الطريقة الأولى تكمن في إنهاء الموسم بالمركز الثالث خاصة أن أول 3 فرق تتأهل لـ دوري أبطال آسيا، أما الطريقة الثانية هي الفوز بلقب كأس الملك على الفيصلي في المباراة النهائية للمسابقة التي يُحدد موعدها فيما بعد.

ويحتل التعاون حاليًا، المركز الرابع بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، حيث سيستغل سكري القصيم، أي تعثر لفريق الاتحاد للدخول للمركز الثالث وربما إنهاء الموسم في الوصافة، في حال تعثر الشباب مجددًا في الجولات الثلاث المتبقية في الدوري.

مواجهة مرتقبة ضد الهلال

يذكر أن سكري القصيم سيواجه فريق الهلال بالجولة الـ29 من دوري المحترفين مساء الأحد المقبل، حيث إن فوز أبناء المدرب إل مايسترو على الهلال وتعثر الشباب قبلها في مباراته ضد العين، يعني أن سكري القصيم سيصعد للمركز الثاني بشرط خسارة الاتحاد أيضًا أمام نادي أبها.

وسبق لـ التعاون أن حقق لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه في مايو 2019 على حساب نادي الاتحاد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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