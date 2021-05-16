هذا ما يحدث في جسدك عند تناول ملعقة عسل يوميًا

المواطن- متابعة

يوفر العسل دعمًا كبيرًا لجسم الإنسان، علمًا بأنه يمكن للحوامل والمرضعات تناوله، وهو يحتوي على مواد مضادة للالتهاب الذي يُعد سببًا أساسيًا للإصابة بعدد من الأمراض.

دعم المناعة

كما يؤثر العسل إيجابيًا في منظومة المناعة وله خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات والطفيليات، لذلك فإن تناول ملعقة صغيرة أو ملعقتين منه يوميًا له تأثير إيجابي في الجسم.

وقالت عالمة الأحياء الدكتورة فالنتينا سكوروخود، إن ملعقة من العسل مفيدة للغاية لمن لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعي، أما الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وكذلك الأشخاص الذين يشعرون بجوع دائم، فعليهم تقليل كمية العسل التي يتناولونها؛ لأن سكر الفركتوز الموجود في العسل سيزيد من الشعور بالجوع، بالإضافة إلى أنه أكثر أنواع السكر المكونة للدهون.

طارد للسموم يحسن عمل الأمعاء

ويحتوي العسل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذلك له تأثير إيجابي على صحة الجلد، كما يساهم في طرد السموم من الجسم، ويحسن عمل الأمعاء، وأفضل طريقة لتسريع عملية التخلص من السموم، هي تناول بصورة منتظمة كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي مذابة فيه.

ومع أن العسل يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، إلا أنه لا يسبب ارتفاعاً مفاجئاً في مستوى السكر في الدم، أي يمكن لمن يعاني من السكري تناول العسل ولكن بكمية محدودة.

مفيد للقلب والأوعية الدموية

ويؤثر تناول العسل إيجابيًا في حالة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يعزز عمل الجهاز العصبي، وعمومًا يمكن بتناول العسل باعتدال يومياً أن نضمن لأنفسنا مزاجاً جيداً ونوماً صحياً.

شارك الخبر







شارك الخبر