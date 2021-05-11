هذه الدول لن تتحرى هلال عيد الفطر 1442 الليلة

المواطن - سعد البحيري - الرياض

في الوقت الذي تستعد فيه العديد من دول العالم لتحري رؤية هلال شوال والكشف عن أول أيام عيد الفطر 1442 هناك العديد من الدول التي لن تتحرى الهلال اليوم وسيكون يوم العيد فيها إما الخميس أو الجمعة بحسب ظروف الترائي.

هلال عيد الفطر

والسبب في ذلك أن هذ الدول بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة.

رؤية الهلال

وبحسب مركز الفلك الدولي فإن رؤية الهلال غدًا ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

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