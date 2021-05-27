هذه حقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية بحسب برنامج التأمين الجديد

المواطن - الرياض

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لشؤون الاستقدام جابر المحمود، أن على موافقة مجلس الوزراء على التأمين على عقد العمالة المنزلية، يضمن حقوق صاحب العمل والعامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة السعودية، أمس الأربعاء، أن برنامج التأمين على عقد العمالة المنزلية يهدف إلى تغطية المخاطر الناتجة عن عقود الاستقدام، إضافةً إلى تيسير التفاهم مع الدول التي تنتمي إليها تلك العمالة المنزلية.

الوثيقة التأمينية:

وتابع أن الوثيقة التأمينية تحتوي على ما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، حيث يحق لصاحب العمل طلب تعويضات لاستقدام عامل بديل عند تغيب أو امتناع العامل المنزلي عن العمل، كما يقوم بالتكفل بمصاريف استقدام عامل جديد في حالة وفاة العامل وإعادة جثمانه إلى موطنه.

تعويضات ونفقات:

وأشار المحمود إلى أنه بمجرد تقديم صاحب العمل الأوراق والإثباتات لشركة التأمين يتم الحصول مباشرةً على التعويضات والنفقات اللازمة للاستقدام، حيث سيتم تطبيق البرنامج التأميني على عقود العمالة المنزلية المبرمة بعد صدور موافقة المجلس.

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