هكذا تتصدى مصر لسلالة كورونا الهندية

المواطن - متابعة

كثفت سلطات الحجر الصحي في مصر، من إجراءاتها للتصدي للسلالة الهندية المكتشفة حديثًا من فيروس كورونا، والتي تُوصف بأنها الأكثر انتشارًا.

وقال مدير إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، الدكتور أيمن إمام، في تصريحات لـسكاي نيوز عربية: إنه تم تشديد الإجراءات الوقائية على منافذ الدخول إلى مصر، سواء المطارات أو الموانئ، خاصة بعد الكشف عن السلالة الهندية واسعة الانتشار.

توقف الطيران:

وأشار إمام إلى أمر إيجابي بتوقف حركة الطيران المباشرة للركاب بين مصر والهند منذ الموجة الأولى لفيروس “كوفيد-19”.

وأوضح أن التعامل يكون عن طريق السفن البحرية والتي تصل إلى الموانئ المصرية، ويجري تشديد الرقابة على كافة السفن، لكنها لا تمثل خطورة كبيرة أيضًا؛ لأن السفن القادمة من الهند تستغرق رحلتها أكثر من 14 يومًا لحين الوصول إلى مصر، وهو ما يعني انقضاء فترة حضانة المرض حال وجود إصابات بين المتواجدين على تلك السفن.

لا مخاطر من السفن:

وأضاف: “لا توجد مخاطر كبيرة من جانب السفن”.

وتعتمد وزارة الصحة على إرسال فرق من الطب الوقائي إلى السفن قبل دخولها إلى الموانئ لفحص الركاب والشحنات عليها، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه في الإصابة بكورونا.

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