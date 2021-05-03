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هل أدان جريشة لاعبي الزمالك؟
بسبب أحداث مباراة بيراميدز

هل أدان جريشة لاعبي الزمالك؟

2021/05/03
الساعة 11:21 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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هل أدان جريشة لاعبي الزمالك؟ فريق الزمالك - المصدر @ZSCOfficial
المواطن - مروة نبيل

شهدت أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالأمس، اعتراضات من لاعبي الفريق الأبيض بعد نهاية المواجهة؛ بسبب قرارات الحكم الدولي جهاد جريشة.

تقرير الحكم يبرئ لاعبي الزمالك:

واندفع لاعبو الزمالك تجاه الحكم جهاد جريشة بعد انتهاء المباراة، وتدخل رجال الأمن لحمايته، اعتراضًا على إطلاق صافرة النهاية قبل انتهاء الوقت بدل الضائع، بخلاف الجدل التحكيمي لاحتسابه ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض سجل منها هدف التعادل.

وذكر مصدر لموقع “كووورة”: “تواصل مسؤولو لجنة الحكام بالاتحاد المصري مع جهاد جريشة، الذي أكد لهم أن لاعبي الأبيض، وبعض أفراد الجهاز المعاون، اعترضوا على إنهاء المباراة، لكن لم يصدر من أحدهم لفظ خارج، أو سلوك غير رياضي تجاهه”.

الزمالك ضد بيراميدز
لاعبو الفريقين – المصدر el-zamalek

الأبيض يتعادل مع بيراميدز:

ولعب الزمالك ضد بيراميدز بالأمس على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عند 31 نقطة في المركز الثالث.

الزمالك
لاعبو الفريق الأبيض – المصدر @ZSCOfficial


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