المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية ؟) pic.twitter.com/sCWXcH5CHX — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) May 5, 2021

لا بأس:

وقال الفوزان في مقطع صوتي نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: إن تقديم الزكاة لا بأس به، ولكن يجب إخراجها إذا تم الحول لو كان من الأموال المفترض لها الحول، ولو أخرجها قبل ذلك فلا بأس.

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