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هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟
أكد الفوزان أن تقديمها لا بأس به

هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟

2021/05/06
الساعة 12:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟
المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعدها له مزية؟

 

لا بأس: 

وقال الفوزان في مقطع صوتي نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: إن تقديم الزكاة لا بأس به، ولكن يجب إخراجها إذا تم الحول لو كان من الأموال المفترض لها الحول، ولو أخرجها قبل ذلك فلا بأس.

 

 


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