هل يتم تأجيل مباراة ضمك ضد الباطن؟

المواطن - مروة نبيل

طالبت إدارة نادي ضمك تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد نظيره الباطن، والمقرر إقامتها مساء يوم غد الثلاثاء.

تأخر وصول بعثة ضمك:

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، اليوم الاثنين، في طريقها إلى حفر الباطن، ولكن تسببت الأحوال الجوية في هبوطها بمطار القيصومة وقضاء حوالي 4 ساعات في الجو.

ولفت حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن قائد الطائرة التي تقل بعثة الفريق الكروي الأول اضطر لتغيير مسار الرحلة إلى مدينة الرياض، وذلك بعد مضي أكثر من 6 ساعات منذ إقلاع الطائرة من مطار أبها الدولي.

وقدمت إدارة النادي طلبًا رسميًّا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، أملًا في تأجيل مواجهة الفريق المقبلة ضد الباطن بسبب ظروف الطيران، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب فارس الجنوب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، غدًا، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة.

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