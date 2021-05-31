هل يحاسب المرء بما في الخاطر من وساوس؟

المواطن - الرياض

أجاب الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، على سؤال بشأن حكم ما يدور في خاطر وخلد الإنسان من الوساوس والأفكار.

لا حساب:

وقال المصلح في فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “إنه لا حساب عليه في هذا؛ لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عُفي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم)، فدل هذا على أن ما يدور في الخلد وما يدور في النفس وما يتخيله البال ويُهاجس فيه الإنسان لا يؤثر عليه ما لم يعمل أو يتكلم، أو ما لم يترجم هذا الهاجس عملًا بالجوارح أو قولًا باللسان”.

دفع الوساوس:

وتابع أنه ينبغي للإنسان أن يدفع هذا؛ لأن الشيطان يأتي بهذا ليُحزن الإنسان ويُدخل عليه الضيق، لكن إذا علم أنها لا تضره ولا تؤثر عليه، وأنها لا يُنقص بها إيمانه، وأعرض عنها انصرف عنه الشيطان إن شاء الله تعالى، وليكثر الإنسان من الاستعاذة بالله العظيم من الشيطان الرجيم.

شارك الخبر







شارك الخبر